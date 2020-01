Il ministro giapponese in congedo paternità: un modello per i padri che lavorano (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il ministro dell’Ambiente Shinjiro Koizumi è un esempio per i padri lavoratori in Giappone Il ministro dell’ambiente giapponese Shinjiro Koizumi, 38 anni, figlio dell’ex primo ministro conservatore Junichiro, ha annunciato che si asterrà dal lavoro per prendersi cura del primo figlio. Shinjiro Koizumi vuole dare un esempio a tutti i padri e in un paese come il Giappone dove il lavoro è al primo posto (e di stakanovismo si muore) la sua decisione è vista come una rivoluzione. Proprio ieri in Italia è stata annunciata la proposta di estendere il congedo parentale per i papà a 30 giorni. Il congedo di paternità del ministro giapponese è invece di appena due settimane, anche se in Giappone arriva fino a un anno (a reddito ridotto) sono pochissimi gli uomini che ne usufruiscono proprio per la paura delle conseguenze sul piano professionale. Secondo i dati del governo ... Leggi la notizia su tpi

flyforever85 : @matteosalvinimi Imm agino il primo ministro giapponese fare la stessa cosa e mi vengono i brividi. Ma chissa' per… - infoitinterno : Il ministro giapponese dà l'esempio: prende il congedo paternità - infoitinterno : Il ministro giapponese dà l'esempio e prende il congedo paternità -