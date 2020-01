Il candidato della Lega accusato di mandare il suo gemello sul palco di Salvini (Di venerdì 17 gennaio 2020) In Calabria li conoscono bene, dal momento che la loro presenza nelle campagne elettorali locali – dalle comunali, passando per quelle regionali – è quasi un punto fisso. Sono i fratelli Battaglia: oggi, uno dei due, Leo, si è candidato nella tornata del 26 gennaio con la Lega. Stando all’articolo pubblicato dal Corriere della Calabria, tuttavia, nel recente evento elettorale organizzato da Matteo Salvini a Crotone, sul palco non ci sarebbe stato il diretto interessato, ma il fratello gemello Francesco. LEGGI ANCHE > La grande migrazione nel centrodestra di candidati ed eletti con il centrosinistra in Calabria gemello candidato Lega: le accuse Sempre stando alle parole del quotidiano, Leo Battaglia stava continuando la sua corsa alle regionali sul territorio, facendo politica nel proprio collegio di riferimento. Un caso che sarebbe abbastanza clamoroso, anche se non ... Leggi la notizia su giornalettismo

