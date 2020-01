Caruso-Tsitsipas, Australian Open 2020: orario, data, programma, tv e streaming (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sorteggio davvero sfortunato per Salvatore Caruso agli Australian Open 2020. Il tennista siciliano farà il suo esordio (lunedì 17 Gennaio) a Melbourne affrontando il greco Stefano Tsitsipas, numero sei del mondo e vincitore delle ultime ATP Finals. Servirà dunque una vera e propria impresa a Caruso per superare un giocatore che è anche tra i possibili candidati per la vittoria finale del torneo. Per il nativo di Avola si tratta della seconda partecipazione allo Slam Australiano e vanta come miglior risultato in un Major il terzo turno al Roland Garros nella passata stagione. Di seguito il programma completo della sfida Caruso-Tsitsipas, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020. La partita si giocherà lunedì 20 Gennaio non prima delle ore 9.00 italiane e sarà trasmesse in diretta tv da Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player, SkyGo e DAZN, mentre non mancherà la ... Leggi la notizia su oasport

