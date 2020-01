Audio Lega a Ferrara, il sindaco Fabbri dice che sta verificando l’accaduto, ma nel frattempo vuole querelare (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha affermato di non avere nulla a che vedere con la vicenda dell’Audio del vice capogruppo della Lega in città e della questione relativa ad Anna Ferraresi, una consigliera dissidente a cui sarebbe stato offerto un posto di lavoro in comune per metterla a tacere in consiglio comunale. Infatti, il posto di lavoro sarebbe stato incompatibile con la carica ricoperta. LEGGI ANCHE > Piazzapulita inguaia la Lega a Ferrara per l’Audio su una consigliera dissidente Alan Fabbri dice di non aver alcun Legame con la vicenda sollevata da Piazzapulita «Sto verificando l’accaduto – ha scritto il sindaco in una nota -, in quanto non sono minimamente a conoscenza dei dialoghi personali avvenuti tra i due consiglieri. Solo quando la vicenda sarà più chiara prenderò le dovute decisioni in merito ed assumerò eventuali provvedimenti». Il suo nome ... Leggi la notizia su giornalettismo

