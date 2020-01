Vallo di Diano, al via formazione per 360 docenti (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPadula (Sa) – Entra nel vivo il programma di interventi della “Strategia Area Interna città Vallo di Diano” per il settore istruzione. Sono ben 360 i docenti del territorio che prenderanno parte ai corsi di formazione di uno dei progetti, quello dedicato alle ‘azioni di potenziamento delle aree disciplinari di base’, di cui è capofila l’Istituto omnicomprensivo di Padula guidato dalla dirigente scolastica Liliana Ferzola. Venerdì 17 gennaio, alle ore 16, si terrà un seminario introduttivo a Padula, in località Vascella, nella sala conferenze della Comunità montana Vallo di Diano che sostiene e promuove la ‘Strategia Area Interna’. Al seminario interverranno Simonetta Di Gennaro (responsabile unico Attuazione dell’Accordo di programma quadro Vallo di Diano); Raffaele Accetta (presidente della comunità ... Leggi la notizia su anteprima24

