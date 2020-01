Un'altra bocciatura per Salvini (Di giovedì 16 gennaio 2020) Alla fine, dopo ben due giorni di camera di consiglio, la Corte costituzionale ha deciso di bocciare il referendum della Lega. Scelta sofferta, molto sofferta: circola anche una stima secondo la quale sarebbero stati sei i giudici favorevoli all’ammissibilità e otto i contrari, segno che la questione era giuridicamente non scontata, meritevole di grande riflessione e dibattito, ma anche estremamente delicata nelle sue ricadute politiche. Perché, comunque, indica un percorso anche nella politica italiana.Ha prevalso, dunque, una linea interpretativa più tradizionale, secondo la quale il referendum Calderoli non dava certezze che la delega garantisse l’auto-applicabilità, cercando di spostare il soggetto delegante dal Parlamento al popolo attraverso il referendum. E, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, gli organi costituzionali o di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

infoitsport : Sarri lancia Bernardeschi mezzala, altra bocciatura per Emre Can - LucaFiorino24 : Formazione #Juventus Buffon; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Douglas Costa… - GreenVanilLaura : @SimoneBonzanini @riventheripper @prof_giuseppe Avevo quindi frainteso, pensando che il tweet affermasse che lo stu… -