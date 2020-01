Un pool di prof difende Autostrade (Di giovedì 16 gennaio 2020) La norma che regola le concessioni autostradali, contenuta nel Milleproroghe, è illegittima e anti costituzionale. Lo affermano in un’audizione alla Camera alcuni dei maggiori costituzionalisti italiani, arruolati - come anticipato da HuffPost - da Autostrade per l’Italia per smontare il lavoro che il governo sta tirando su per arrivare a una decisione sulla revoca.“È una norma terribilmente illegittima - afferma Giuseppe Franco Ferrari, professore di diritto Costituzionale alla Bocconi - e che qualora giungesse alla Corte Costituzionale sarebbe bocciata”.Dello stesso avviso gli interventi di Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico a Tor Vergata l, Giovanni Guzzetta, professore di diritto pubblico a Tor Vergata e Mario Esposito, professore di diritto costituzionale all’università di Salerno. Leggi la notizia su huffingtonpost

