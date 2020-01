Truffe all’Inps: 10 misure cautelari e sequestrati circa 4 milioni di euro (Di giovedì 16 gennaio 2020) Benevento news: 10 misure cautelari e sequestrati 3,7 milioni. Scoperte Truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dell’Inps e dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio. Blitz contro le Truffe all’Inps. I militari della Guardia di Finanza di Benevento hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip di Benevento, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura sannita, con la quale è stata disposta l’applicazione di 10 misure cautelari (5 arresti domiciliari e 5 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria) nei confronti di altrettanti indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata i danni dello Stato, reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio. I Finanzieri stanno inoltre procedendo all’esecuzione del sequestro per equivalente fino alla concorrenza del valore complessivo di circa 3,7 milioni di euro, nonché ... Leggi la notizia su 2anews

