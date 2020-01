Trova portafogli pieno di soldi e lo restituisce: era di Filippo Inzaghi - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Novella Toloni Una donna di 56 anni ha Trovato il portafogli per terra fuori da un supermercato di Benevento e lo ha immediatamente portato ai Carabinieri che hanno contattato l'allenatore "Tutto è bene quello che finisce bene", avrà pensato l'ex attaccante della Nazionale italiana Filippo Inzaghi quando i carabinieri del comando provinciale di Benevento lo hanno contattato per avvisarlo del riTrovamento del suo portafogli. Tutto merito di una donna di 56 anni che, riTrovando il borsello per terra fuori da un supermercato della cittadina campana, ha pensato bene di aprirlo, scoprire chi fosse lo sfortunato possessore e consegnarlo direttamente alle forze dell'ordine locali. Dal mese di giugno 2019 Pippo Inzaghi è alla guida della squadra del Benevento con la quale sta dominando la Serie B. L'allenatore si vede spesso in giro nel centro città e la sua presenza ormai è ... Leggi la notizia su ilgiornale

