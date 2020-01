Star Wars Jedi Fallen Order: Disponibile un nuovo aggiornamento (Di giovedì 16 gennaio 2020) A partire da ieri è Disponibile un nuovo aggiornamento per Star Wars Jedi Fallen Order su PC, PS4 e Xbox One. L’aggiornamento in questione introduce nuovi contenuti e Fix che vi riportiamo a seguire. Star Wars Jedi Fallen Order si aggiorna Iniziamo prima di tutto dai contenuti che inizialmente erano destinati solo a coloro che avevano prenotato il gioco: Colore arancione per la lama della spada laserElsa Mygeeto Campaign della spada laserElsa Umbaran Campaign della spada laserBee-D-1 SkinGold Squadron Stinger Mantis Skin Con il suddetto aggiornamento dunque potrete beneficiare dei contenuti riservati a chi quando uscii il gioco aveva effettuato la prenotazione. Concludiamo con tutti i Fix apportati: Risolto il problema che causava il blocco dei Cacciatori di Taglie su ZeffoRisolti alcuni problemi con la modalità fotograficaRisolto il bug che ... Leggi la notizia su gamerbrain

