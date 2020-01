Siena, 3mila euro di fondi pubblici (destinati ai minori) per lo show di Fusaro su Bibbiano e gender (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il sindaco del centrodestra ha chiesto alla sua giunta di approvare lo stanziamento di fondi pubblici per sostenere lo show di Diego Fusaro basato sull'inchiesta Angeli e Demoni, che he stravolto la cittadina in provincia di Reggio Emilia ed è stata più volte oggetto di strumentalizzazioni politiche. Così 3.025 euro presenti alla voce "interventi a sostegno dei minori" del bilancio comunale sono stati destinati allo spettacolo che si terrà questa sera. Leggi la notizia su fanpage

