Sanremo 2020, il web si infuria con Amadeus: ecco perché (Di giovedì 16 gennaio 2020) È stata una conferenza stampa chiacchieratissima quella con la quale Amadeus ha presentato il programma di Sanremo 2020, il festival della canzone italiana giunto ormai alla sua settantesima edizione. Nel bene e nel male. Sì, perché da una parte il conduttore è di certo stato apprezzato per la sincera commozione dimostrata. “Quando il 2 d’agosto ho ricevuto le telefonate di tutta l’azienda per Sanremo 2020 è stata una grandissima emozione. Sono tranquillo perché è il sogno di quando ero bambino. Ho voluto lavorare al Festival come l’ho sempre pensato, un occhio al passato ma che guarda al presente e al futuro”, ha esordito. E nessuno potrebbe mai pensare, data la visibile emozione, che stesse mentendo. Amadeus e la conferenza di Sanremo 2020 Dall’altra parte però, durante la conferenza stampa indetta per presentare Sanremo 2020, Amadeus ha rilasciato qualche dichiarazione non proprio ... Leggi la notizia su velvetgossip

team_world : OSPITI #SANREMO2020: nel corso della Conferenza Stampa, Amadeus ha svelato i nomi degli ospiti attesi sul palco del… - IlContiAndrea : Perché #MicheleBravi avrebbe fatto bene a #Sanremo2020 e viceversa. Questione di messaggi positivi, di riscatto per… - trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale -