Sanremo 2020, Amadeus sulla fidanzata di Valentino Rossi: “Ragazza molto bella, sta un passo indietro a un grande uomo” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sanremo 2020, Amadeus sulla fidanzata di Valentino Rossi: “Ragazza molto bella, sta un passo indietro a un grande uomo” Nuova polemica al Festival di Sanremo. A far discutere sono stavolta le parole dette durante la conferenza stampa di presentazione della 70esima edizione da parte del conduttore e direttore artistico Amadeus, che ha parlato in questi termini di Francesca Sofia Novello, una delle donne che lo affiancherà sul palco dell’Ariston: “Francesca ad esempio è una ragazza molto bella, sappiamo ovviamente essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché… vedevo che… intanto la bellezza… ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro (…). Mi piaceva essere il primo a portarla sul palco di Sanremo”. La ragazza è infatti conosciuta ai più per essere la fidanzata del campione di MotoGP ... Leggi la notizia su tpi

