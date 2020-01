Samantha Fox a 53 anni è ancora in splendida forma (Di venerdì 17 gennaio 2020) Samantha Fox è una delle icone più belle e famose degli anni Ottanta. La sua voce, il suo volto e anche il suo fisico sono stati l’emblema di generazioni. Oggi ha 53 anni, ma Samantha Fox è ancora una splendida donna. Quale sarà mai il segreto che la cantante nasconde? Samantha Fox negli anni Ottanta è stata un’icona, anche di stile. La cantante inglese ha conquistato tutti con le sue hit, una tra tutte “Touch me”, che ancora oggi è un tormentone. Come voleva la moda dell’epoca, aveva i capelli cotonati, indossava minigonne cortissime mettendo in mostra le sue belle gambe e sopra le sue giacche avevano le spalline. È inutile che oggi fate quella faccia inorridita: negli anni Ottanta se non avevi le spalline non eri nessuno. Tutti la amavano. Per la sua voce, per le sue ... Leggi la notizia su bigodino

