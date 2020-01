PEC Zwolle-Utrecht, Eredivisie: pronostici e formazioni (Di giovedì 16 gennaio 2020) PEC Zwolle-Utrecht è l’anticipo della diciannovesima giornata di Eredivisie e si gioca venerdì alle 20: pronostici e probabili formazioni. PEC Zwolle – Utrecht venerdì ore 20:00 Dopo una lunga sosta, l’Eredivisie è pronta a tornare in azione. La diciannovesima giornata sarà inaugurata da una partita potenzialmente spettacolare, che metterà di fronte due formazioni vulnerabili dal punto di vista difensivo. Il PEC Zwolle ha già incassato quarantadue gol in questa edizione del massimo campionato olandese, durante la quale sta continuando a gestire con grande fatica la fase di non possesso palla, esattamente come era accaduto nelle ultime stagioni. Anche l’Utrecht è abituato a concedere tanti spazi: gioca sempre in modo spregiudicato, in ossequio alle idee di John Van den Brom, un allenatore che è ormai dotato di una buona esperienza e ha ... Leggi la notizia su ilveggente

