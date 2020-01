Mibact-Comune: via sanpietrini da via Nazionale, installati in via Condotti (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – Il tavolo tecnico costituito da Soprintendenza di Stato e tecnici del Campidoglio ha dato il suo ok al piano viabilita’ del Comune che prevede la rimozione dei sampietrini da via Nazionale e la loro installazione, invece, in via Condotti, dove potrebbero arrivare le pietre simbolo di Roma prelevate da via Marsala. A spiegarlo e’ stato oggi il sottosegretario ai Beni culturali, Anna Laura Orrico, in commissione Cultura della Camera. Il sottosegretario ha risposto a un’interrogazione di Federico Mollicone (Fdi), che chiedeva dell’esistenza di un vincolo specifico che tuteli l’uso del sampietrino quale simbolo della Capitale. “Come riferito dalla Soprintendenza speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma- ha detto Orrico- il Comune di Roma ha varato un piano per la riqualificazione e la manutenzione degli assi viari, a seguito dei ... Leggi la notizia su romadailynews

