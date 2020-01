Matteo Salvini mette alla gogna mediatica un ragazzo perché dislessico (Di giovedì 16 gennaio 2020) E’ di nuovo gogna mediatica grazie a Matteo Salvini: il leader della Lega ha dato in pasto ai suoi seguaci un ragazzo di 21 anni colpevole di essere… dislessico. E sardina. Pubblicando un video-collage del manifestante durante l’incontro del Movimento delle Sardine a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, ha permesso ancora una volta che un giovane venisse ricoperto di insulti. “Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano di fermarci così… Abbiamo già vinto!”, ha scritto il capo del Carroccio riportando solamente le parti del discorso in cui il 21enne incespica o esita. Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale.<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f602.png" alt=" Leggi la notizia su urbanpost

matteosalvinimi : E adesso chi glielo dice a Bonaccini, ai piddini e ai pesciolini?!? ?? Piazze incredibili, Amici. A Piacenza e non s… - giornalettismo : Sergio ha 21 anni ed è un DSA. Ieri, ha avuto qualche incertezza nel suo discorso durante un flashmob delle… - AnnalisaChirico : In Senato Matteo Salvini dice parole coraggiose su antisemitismo: Gerusalemme è la capitale di Israele. L’UE che ne… -