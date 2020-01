Libia, Erdogan annuncia l’invio di truppe (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ufficializzato l’invio di truppe in Libia “per garantire la stabilità del legittimo governo di Tripoli”. Lo ha dichiarato lo stesso presidente turco durante un intervento ad Ankara. Erdogan annuncia l’invio di truppe in Libia I soldati turchi saranno in Libia e addestreranno i lealisti al governo di accordo nazionale del premier libico Fayez al-Serraj nell’ambito dell’accordo raggiunto nei giorni scorsi tra i due paesi. Nel frattempo anche il generale Haftar ha però informato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas che parteciperà alla conferenza di Berlino. A riferirlo tramite un tweet è stata l’emittente Al Hadath, della compagnia di Al Arabiya, citando proprie fonti. Al-Sarraj aveva già accettato l’invito a partecipare alla conferenza di Berlino. Il Governo di accordo nazionale libico ha ... Leggi la notizia su notizie

AnnalisaChirico : L’insostenibile vaghezza della posizione italiana che con il premier Conte ribadisce: soluzione politica. Ma in Li… - RaiNews : #Libia, Erdogan: 'Inizieremo le trivellazioni nel Mediterraneo'. 'Truppe a Tripoli per rafforzare la stabilità' - TgLa7 : #Libia, #Erdogan: 'Inizieremo trivellazioni nel 2020' -