Legge elettorale, la Consulta boccia il referendum: «Inammissibile» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Non si terrà il referendum sulla Legge elettorale sostenuto dalla Lega per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare il sistema in un maggioritario puro. La... Leggi la notizia su ilmessaggero

