L’amica geniale 2: lunedì 10 febbraio la prima puntata su Rai 1 (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’amica geniale: lunedì 10 febbraio la prima puntata della seconda serie. Gaia Girace e Margherita Mazzucco (Lila e Lenù) si raccontano a “Tv, Sorrisi e Canzoni”. Grande attesa del pubblico di Rai 1 per la seconda serie de L’Amica geniale, ispirata ai romanzi della “misteriosa” Elena Ferrante (nel caso specifico a “Storia del nuovo cognome”), coprodotta da HBO e Rai Fiction (diretta da Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher, la quale dirige 2 degli 8 episodi). Come già nel caso della prima, anche la seconda serie si avvia ad essere un grande successo, col pubblico sempre più appassionato delle vicende di Lila e Lenù (interpretate ancora da Gaia Girace e Margherita Mazzucco). Tante le strade di Napoli che faranno da cornice alla storia, visto che il set de L’amica geniale 2 è stato, tra gli altri luoghi, in piazza Carlo III, Port’Alba, corso Umberto I, via Calabritto, piazza dei ... Leggi la notizia su 2anews

