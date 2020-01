Il Colloquio, per la prima volta a Roma lo spettacolo vincitore del Premio Scenario Periferie 2019 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Colloquio, per la prima volta a Roma lo spettacolo vincitore del Premio Scenario Periferie 2019 Arriva per la prima volta a Roma lo spettacolo il Colloquio, vincitore del Premio Scenario Periferie 2019. La rappresentazione apre, il prossimo 24 gennaio 2020, la stagione del Nuovo Teatro Orione. Il racconto di un trittico di donne partenopee in fila davanti al carcere, in attesa del convegno coi parenti detenuti. Uno spettacolo intriso di malinconia che dipinge un Sud, ed un sesso, ancora e sempre subalterno. Il Colloquio è un progetto di Eduardo Di Pietro, che ne firma anche la regia, dirigendo magistralmente tre talentuosi attori: Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino. Il testo prende ispirazione dal sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti presso il carcere di Poggioreale, Napoli. Tre donne, tra tanti altri in coda, attendono stancamente l’inizio ... Leggi la notizia su tpi

VoceGiallorossa : ?? L'agente di Ünder a colloquio con il Milan, il turco spinge per lasciare la Roma #ASRoma #Milan #Under… - LauraGelati : Oggi al colloquio mi hanno chiesto 'cos'è per te la magia?'. Magico. - runnerfi : @LucaGoodall beh al colloquio guarda se ti riconosce e se non ti riconosce faglielo capire tu prima di iniziarlo...… -