Guida tv Venerdì 17 gennaio – I primi 9 canali Rai 1 ore 21:25 Il Cantante Mascherato (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 11×03-04 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Aspirante Vedovo Canale 5 ore 21:40 GF Vip 4 (qui i concorrenti i nominati) Rete 4 ore 21:25 Quarto Grado Italia 1 ore 21:25 Io sono vendetta La7 ore 21:15 Propaganda Live Tv8 ore 21:25 4 Ristoranti 5×08 Hong Kong Nove ore 21:25 I migliori Fratelli di Crozza The New Pope – Sky Atlantic e Sky Cinema ore 21:15 (qui la recensione in anteprima) Serie Tv e Film in Tv Venerdì 17 gennaio – I Consigli Le Serie Tv in Chiaro Rai 2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 11×03-04 1a Tv TopCrime ore 21:10 Major Crimes 5×06-07 Giallo ore 21 L'ispettore Barnaby Rai Premium ore 21:20 Purchè Finisca Bene Film Tv – L'amore il sole e le altre

