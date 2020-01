Gf Vip, entra Paola Caruso contro Gonzales: "Se ti strusci con una ragazza lei pensa di piacerti" - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Francesca Galici Confronto tra Paola Caruso e Ivan Gonzales dentro la casa del Grande Fratello dopo gli scontri a distanza degli ultimi giorni; l'ex Bonas accusa il modello spagnolo di "giocare" con le donne Ivan Gonzales è uno degli uomini più apprezzati nella Casa. È uno dei giovani concorrenti del Gf Vip, che ha avuto di recente numerose esperienze televisive in Italia. È stato tronista a Uomini e Donne ed è stato ospite in diversi salotti televisivi. In Spagna è stato uno dei concorrenti del reality Supervivientes, la versione iberica de L'Isola dei Famosi, ed è qui che ha incontrato Paola Caruso. Negli ultimi giorni, Ivan Gonzales ha parlato spesso dell'ex Bonas di Paolo Bonolis e non è stato particolarmente tenero nei confronti di Paola Caruso. La ragazza non ha gradito il comportamento di Ivan e ha replicato tramite le storie di Instagram, oltre che dal salotto di ... Leggi la notizia su ilgiornale

