Foggia, bomba esplode in un centro per anziani (Di giovedì 16 gennaio 2020) Questa mattina intorno alle 5:45 una bomba è stata fatta esplodere a Foggia in un centro per anziani di proprietà del gruppo Sanità Più, il responsabile delle risorse umane Cristian Vigilante è un testimone di mafia ed ha già subito un attentato dinamitardo lo scorso 3 gennaio. La bomba è esplosa mentre all’interno del centro per anziani si trovava una donna addetta alle pulizie che era al lavoro, ma per fortuna è rimasto illesa ed è stato soccorsa dal personale del 118 e portata in pronto soccorso in stato di shock. La bomba è stata fatta esplodere questa mattina davanti all’ingresso del centro “Il Sorriso di Stefano” in via Vincenzo Acquaviva che è una zona semicentrale della città di Foggia. La forte esplosione ha provocato dei danni esterni alla struttura danneggiando le ... Leggi la notizia su bigodino

