Dakar 2020: Edwin Stramer in condizioni critiche a Riyadh dopo un brutto incidente nell’undicesima tappa (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un altro brutto incidente sta scuotendo nuovamente in queste ore la carovana della Dakar 2020, funestata già dalla tragica scomparsa del centauro portoghese Paulo Gonçalves in seguito ad una caduta rimediata nel corso della settima tappa. Quest’oggi è stato il pilota olandese Edwin Stramer a cadere pesantemente durante la prova speciale n.11 con partenza a Shubaytah e arrivo a Haradh, riportando addirittura un arresto cardiaco e la rottura di una vertebra cervicale. Il 48enne della KTM, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe caduto nel tragitto tra il secondo ed il terzo waypoint ad una velocità non troppo elevata, di circa 50 km/h. Le condizioni di Stramer sono apparse subito molto critiche, con i medici giunti immediatamente sul luogo dell’incidente per rianimare il pilota e per trasferirlo il prima possibile in elicottero all’ospedale di Riyadh, dove si trova in ... Leggi la notizia su oasport

