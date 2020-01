Craxi, l’ex ministro Martelli: “Latitante? Lo dite voi. Per il diritto internazionale era un rifugiato, si sentiva perseguitato” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Craxi latitante? No, era un rifugiato per il diritto internazionale, mentre per il diritto italiano sarà quello che riterrete voi”. Così l’ex ministro della giustizia Claudio Martelli che ieri sera a Milano ha presentato il suo nuovo libro “L’antipatico” (ed. La Nave di Teseo) risponde a chi gli chiede della figura dell’ex presidente del Consiglio. “Latitante è chi si nasconde e Craxi non si nascose” ricorda Martelli, ma per il Codice penale italiano latitante è chi si “sottrae volontariamente alla misura cautelare, (…) al divieto di espatrio, (…) o a un ordine con cui si dispone la carcerazione” L'articolo Craxi, l’ex ministro Martelli: “Latitante? Lo dite voi. Per il diritto internazionale era un rifugiato, si sentiva perseguitato” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : BETTINO SOVRANISTA Dopo il cappio del ’93, gli eredi di Bossi sdoganano il leader condannato: in Tunisia ci sarà l’… - RRmpinero : RT @fattoquotidiano: BETTINO SOVRANISTA Dopo il cappio del ’93, gli eredi di Bossi sdoganano il leader condannato: in Tunisia ci sarà l’ex… - Danae0308 : RT @fattoquotidiano: BETTINO SOVRANISTA Dopo il cappio del ’93, gli eredi di Bossi sdoganano il leader condannato: in Tunisia ci sarà l’ex… -