Come una madre: Vanessa Incontrada questa volta è Angela donna coraggiosa pronta a tutto per proteggere due bambini (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il 2 febbraio arriva su Rai 1 una nuova fiction che vedrà Vanessa Incontrada protagonista. L’attrice che è amatissima dal pubblico di Rai 1, questa volta veste i panni di Angela. Anche in questa fiction la Incontrada è una madre, un ruolo che le calza a pennello. In questi ultimi anni l’abbiamo vista pasticciona e distratta in Non dirlo al mio capo ma anche attenta, premurosa e saggia in altre serie tv che l’hanno portata nelle case di tutti gli italiani con record di ascolti per Rai 1. Anche in Come una madre Vanessa Incontrada saprà arrivare al cuore di chi da casa seguirà questa storia. E’ Angela la protagonista di una fiction che inizia da un grande dolore . Angela infatti ha da poco perso suo figlio Matteo, in un tragico incidente stradale. Sono passati pochi mesi da questo lutto che ha segnato per sempre Angela. E’ una donna diversa, neppure si ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Mov5Stelle : ? Come al solito il vice direttore Senaldi fa una figuraccia in tv. Anche Davigo gli fa notare che il suo giornal… - caritas_milano : #RottaBalcanica #Migranti intercettati con fototrappole. La Regione Friuli decide di intercettare gli irregolari c… - lucianonobili : Costruire @ItaliaViva non è stata una scelta comoda, ma coraggiosa. Abbiamo lasciato certezze per combattere per le… -