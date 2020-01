Big Bang: alcuni scienziati credono che possa non essersi mai verificato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Big Bang: alcuni scienziati credono che possa non essersi mai verificato L’idea che il cosmo nacque 13.8 miliardi di anni fa a causa di un’esplosione – che tutt’oggi continua a farlo espandere – è condivisa ed accettata da tutti nella società odierna. Adesso però, l’ipotesi che il Big Bang possa non essersi mai verificato, inizia a prendere sempre più piede tra i ricercatori e gli scienziati. A sostenerlo, in particolare, Eric Lerner e due scienziati, Ahmed Farag Ali e Saurya Das, che già nel 2015 pubblicarono un articolo sulla rivista “Physics Letter B” formulando “la teoria di un inizio alternativo dell’universo”. Lerner, anche lui un fervido sostenitore della teoria “anti Big Bang”, ha discusso per decenni su quest’argomento, annunciando recentemente di aver riportato una vera e propria discrepanza nelle teorie attuali attraverso le sue ricerche. Noi tutti ... Leggi la notizia su termometropolitico

alfredoferrante : RT @TPiatta: 1. Io non credo che la Terra sia piatta, so che lo è! 2. Io non credo che la Terra sia ferma, so che lo è! 3. Io non credo all… - TPiatta : RT @TPiatta: 1. Io non credo che la Terra sia piatta, so che lo è! 2. Io non credo che la Terra sia ferma, so che lo è! 3. Io non credo all… - AinSophAur6 : RT @salvatorebrizzi: Usiamo i successi tecnologici della scienza come prova che essa fornisca una reale comprensione del mondo. Ma non è co… -