Bianca Guaccero dice addio a ‘Detto fatto’? La verità sul contratto Sky (Di giovedì 16 gennaio 2020) La bellissima Bianca Guaccero, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe deciso di lasciare il programma ‘Detto fatto’: la verità sul contratto Sky Bianca Guaccero, Fonte: Instagram (screenshot – https://www.instagram.com/BiancaGuacceroreal/?hl=it) La bravissima e bellissima conduttrice di ‘Detto fatto‘, Bianca Guaccero, avrebbe deciso di lasciare la conduzione del suo programma Rai per firmare un contratto con Sky: ecco tutta la verità sulla questione. La Guaccero dovrebbe lasciare la conduzione di ‘Detto fatto’ a maggio 2020 e quindi finire la conduzione dell’anno corrente. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, ‘Chi‘, Bianca avrebbe già firmato e preso altri impegni con Sky per un programma che, secondo alcune indiscrezioni, andrebbe in onda di mattina. A rafforzare l’ipotesi ... Leggi la notizia su chenews

