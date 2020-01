Ancona, uccise figlio di 5 anni: assolto in Appello perché “affetto da delirio mistico religioso” (Di giovedì 16 gennaio 2020) uccise il figlio di 5 anni: assolto in Appello perché incapace di intendere Besart Imeri, l’uomo che nel 2018 uccise il figlio di 5 anni soffocandolo in auto a Cupramontana (Ancona), è stato assolto in Appello perché, stando alla perizia disposta dal Tribunale, è risultato totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto. La Corte di Assise d’Appello ha deciso che dovrà passare 10 anni in una Rems perché socialmente pericoloso. Ariatti, affetto da delirio mistico religioso, ha la stessa patologia riscontrata a Luca Giustini, accusato dell’omicidio della figlioletta a Collemarino nell’agosto 2015. La difesa era ricorsa in Appello dopo la condanna a 12 anni emessa in primo grado un anno e mezzo fa. In quella sede il gup Francesca De Palma aveva riconosciuto la seminfermità mentale dell’imputato, come stabilito anche dalla perizia fatta fare ... Leggi la notizia su tpi

TgrRai : RT @TgrMarche: Assolto in appello #BesartImeri, che nel gennaio 2018 a #Cupramontana di #Ancona uccise il figlio di cinque anni #Hamid: per… - TgrMarche : Assolto in appello #BesartImeri, che nel gennaio 2018 a #Cupramontana di #Ancona uccise il figlio di cinque anni… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Ancona, uccise figlio di 5 anni: assolto in Appello perché incapace di intendere #ancona -