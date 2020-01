Vittorio Feltri celibato dei preti: «Sposarsi? Meglio una martellata sulle p***e» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In collegamento telefonico con la trasmissione Un Giorno da Pecora su Radio 1 Rai Vittorio Feltri ha voluto dire la sua sull’abolizione del celibato dei sacerdoti. «Vietare il matrimonio? No, ognuno è libero di fare quello che vuole, anche tirarsi le martellate sulle palle. Meglio Sposarsi o una martellata? Forse con una martellata uno se la cava…», ha affermato il direttore di Libero Quotidiano, che ha poi aggiunto: «Non mi riguarda personalmente, ma analizzando il problema non ho potuto evitare di evidenziare i rischi a cui un prete sposato andrebbe incontro. Intanto, chiunque si sposi dopo qualche anno ne ha pieni i c…». Con lucidità Vittorio Feltri ha proseguito: «Io esamino quello che succede in Italia, il numero dei divorzi è veramente molto elevato tanto che la gente non si sposa neanche più ma preferisce la convivenza. Se io mi sposo con una donna e poi ... Leggi la notizia su urbanpost

disinformatico : La cialtronaggine imperversa. Complimenti a Vittorio Feltri e alla sua redazione di Libero, che spacciano un videog… - DeerEwan : Vittorio Feltri che si rivolge all'Ordine dei Giornalisti indignato per la prima pagina di un quotidiano. Lui, Vitt… - linetta53 : @repubblica Oggi la Repubblica titola in prima pagina: “Cancellare Salvini”. Con la gomma o col mitra? Perché l’Ord… -