Urtisti: Raggi provveda subito o pronti a bloccare città (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – Quinto giorno di presidio oggi al Pantheon per gli Urtisti, mandati via dalle aree monumentali di Roma, come piazza della Rotonda e Fontana di Trevi, secondo le prescrizioni del Tavolo del decoro. Una protesta destinata a intensificarsi “se entro 48 ore la sindaca non provvedera’ d’urgenza con un’ordinanza per permetterci di lavorare”. In sit-in davanti al Pantheon con i cartelli che mostrano gli slogan della protesta – da ‘Raggi agisce il popolo subisce’ a ‘Il lavoro merita rispetto’ – gli ambulanti oggi, in primis le donne ormai diventate famose per il loro impegno impegno in prima fila, hanno allestito anche un banchetto per una raccolta firme a sostegno della categoria. A sottoscrivere la solidarieta’, questa mattina, anche William De Vecchis, senatore della Lega e vicepresidente della commissione ... Leggi la notizia su romadailynews

