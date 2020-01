Todibo snobba il Milan: «Allo Schalke puntano sui giovani» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Todibo si è presentato ai nuovi tifosi dello Schalke 04 e spiegato le ragioni per cui ha accettato di trasferirsi in Germania Jean-Clair Todibo ha espresso le prime considerazioni da calciatore dello Schalke 04 dopo l’ufficialità del trasferimento dal Barcellona: «Quando ho parlato con la dirigenza, il progetto mi ha convinto perché puntano a vincere con i giovani. Per questo ho scelto lo Schalke 04». Un chiaro messaggio al Milan, che per settimane ha tentato di convincere Todibo ad accettare la proposta dei rossoneri. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

