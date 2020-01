Sondaggi elettorali Ixè: Lega e Pd, il distacco scende a 9 punti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sondaggi elettorali Ixè: Lega e Pd, il distacco scende a 9 punti Si riduce il distacco tra Lega e Partito Democratico a quasi dieci giorni dall’appuntamento elettorale in Emilia Romagna e Calabria. A sostenerlo è l’istituto Ixè nei suoi Sondaggi elettorali per Cartabianca. L’istituto guidato da Roberto Weber registra un ulteriore calo per il Carroccio che perde mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione e scende al 29%. La distanza con il Pd si riduce quindi a nove punti. I dem rimangono stabili al 20% mentre il Movimento 5 Stelle brucia già il rimbalzo positivo ottenuto all’inizio dell’anno. I pentastellati, sempre più divisi (ieri l’addio di Bugani all’associazione Rousseau di cui era socio insieme Davide Casaleggio, a Enrica Sabatini e Pietro Dettori), calano dello 0,2 al 15,9%. Italia Viva dopo mesi di appannamento, torna al segno ... Leggi la notizia su termometropolitico

