Silvia Provvedi incinta? La cantante sarebbe già al quinto mese (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sembra risalire a ieri la tormentata storia con il re dei paparazzi eppure, Silvia Provvedi ha fatto molti passi avanti archiviando definitivamente la storia con Fabrizio Corona, innamorandosi di un nuovo uomo chiamato Malefix, svelando la sua identità e iniziato una gravidanza che avrebbe già portato al secondo trimestre. Gli abiti che confondono i fan A non avere dubbi sulla gravidanza della metà mora de Le Donatella è il settimanale Chi. Il tabloid riporta la notizia che vedrebbe la Provvedi già al quinto mese. Il primo figlio, quindi, dovrebbe nascere in primavera, a maggio. E il padre sarebbe l’imprenditore Giorgio De Stefano con cui fa coppia fissa da circa due anni. A confermare gli indizi sarebbero poi alcune storie Instagram che, secondo i fan, rivelerebbero maglioni e abiti larghi, perfetti per nascondere pance prominenti. Per tutta risposta, però, la Provvedi ha ... Leggi la notizia su thesocialpost

