Rottura con Berlusconi? Francesca Pascale: “È vero, Marta Fascina dorme ad Arcore. Ma è tutto ok” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Francesca Pascale: “Marta Fascina dorme ad Arcore. Ma per il mio Berlusconi è solo lavoro” Negli ultimi giorni è circolata la notizia di una presunta relazione di Silvio Berlusconi con la deputata di Forza Italia Marta Fascina, più giovane di lui di 50 anni. E Francesca Pascale? La compagna da ormai 15 anni del Cavaliere ha rotto il silenzio e ha risposto alle domande di Roberto Alessi in un’intervista a Novella2000. Francesca Pascale ha confermato al settimanale di gossip che la giovane parlamentare originaria di Portici (Napoli) dorme nella villa di Arcore. “È stata messa al fianco del mio Presidente dalla senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ed è per questo che lei vive e dorme ad Arcore”. Secondo la Pascale, però, tra Marta Fascina e il “suo” Silvio esiste solo un rapporto di lavoro. Niente di insolito per lei. “Silvio lavora ... Leggi la notizia su tpi

