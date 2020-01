Roma: falso allarme bomba nella sede di La Repubblica (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma: allarme bomba nella sede di La Repubblica, evacuato il palazzo Un allarme bomba è scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 gennaio nella sede di Roma del quotidiano La Repubblica: il palazzo è stato evacuato per le verifiche del caso, dopodiché i giornalisti sono stati rientrare nella redazione una volta esclusa la presenza di un ordigno. A dare la notizia era stato lo stesso giornale sui suoi profili social: “Il sito di Repubblica ha dovuto momentaneamente sospendere gli aggiornamenti a causa di un allarme bomba nella redazione di Roma. Il palazzo è stato evacuato. Vi terremo aggiornati”. Il medesimo annuncio era apparso anche sull’home page del noto quotidiano. La sede Romana di La Repubblica si trova in via Cristoforo Colombo, nella zona Sud di Roma. Secondo una prima ricostruzione, a far scattare l’allarme è stata una telefonata anonima. Sul posto ... Leggi la notizia su tpi

