Razzi dalla striscia di Gaza, Israele risponde con raid aerei: colpita una postazione di Hamas (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’aviazione israeliana ha colpito un obiettivo militare palestinese a nord di Gaza. Lo ha riferito la televisione pubblica Kan secondo cui, a quanto pare, a essere colpita è una postazione di Hamas. Il bombardamento è avvenuto in seguito a un lancio di missili palestinesi avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 15 gennaio, che non ha provocato né danni né feriti sul territorio israeliano. Secondo l’emittente, il lancio dei Razzi sarebbe stato tuttavia condotto da membri dell’ala armata della Jihad islamica, intenzionati a vendicare la eliminazione del loro capo, Baha abu al Atta, ucciso nei raid di novembre. Ansa, Mohammed Saber striscia di Gaza, 14 gennaio 2020 Il 14 novembre scorso era stata raggiunta una tregua a seguito di 2 giorni di tensione, durante i quali erano morti 34 palestinesi. Il cessate il fuoco era però durato appena 24 ore, interrotto ... Leggi la notizia su open.online

