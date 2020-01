Pugni e pistola urticante contro un 46enne: preso l’aggressore (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mariagiulia Porrello Il responsabile, noto alla vittima, la mattina dopo i fatti si è presentato in commissariato per rendere spontanee dichiarazioni: è stato denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali aggravate Violenta aggressione a Busto Arsizio, nel Varesotto. Lunedì mattina un italiano di 46 anni, residente in provincia di Varese, era a bordo di un’automobile guidata da un conoscente quando un individuo si è avvicinato all’abitacolo, fermo in una zona periferica, in via per Samarate, e ha aperto la portiera. A quel punto l’uomo ha riversato tutta la sua furia sul malcapitato, prendendolo a Pugni e spruzzandogli liquido urticante. Allarmante il tenore della telefonata ricevuta dal commissariato della polizia di Stato di Busto: la comunicazione infatti faceva riferimento ad un uomo che aveva ricevuto colpi di pistola in pieno volto e che ... Leggi la notizia su ilgiornale

varesenews : Si è presentato in commissariato l’aggressore che aveva colpito con pugni e pistola urticante - cassinonotizie : Cassino, ‘movida’ da panico tra grida, pugni e colpi di pistola in aria - cassinonotizie : Cassino, ‘movida’ da panico tra grida, pugni e colpi di pistola in aria -