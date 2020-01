Portapacchi per auto: caratteristiche e modelli in vendita (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Molte auto sono predisposte per il montaggio di un Portapacchi sul tetto; in commercio ve ne sono di vari tipi, a seconda delle esigenze. Quando si va in vacanza o si affronta un lungo viaggio con la propria auto, spesso è necessario portare con sé una gran quantità di oggetti. Buona parte di questi viene solitamente alloggiata nel vano portabagagli posteriore, la cui capienza varia a seconda del singolo modello di autovettura e del tipo di carrozzeria: station wagon e monovolume sono le configurazioni che offrono maggior spazio di carico, in quanto pensate principalmente per questo genere di esigenze. Può capitare che il portabagagli da solo non basti a contenere tutto il necessario che si vuole portare in viaggio, a meno di non impegnare anche i sediolini posteriori, abbattendoli per ampliare il vano di carico oppure occupandoli con gli oggetti che si ha bisogno di ... Leggi la notizia su newsmondo

