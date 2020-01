Omicidio Mollicone, in corso l'udienza preliminare (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Cassino, 15 gen. (Adnkronos) - - dall'inviata Giorgia SodaroE' in corso al Tribunale di Cassino l’udienza preliminare sull’Omicidio di Serena Mollicone, la giovane uccisa ad Arce nel 2001. Il gup dovrà esprimersi sui rinvii a giudizio per cinque persone. Si tratta del maresciallo dei carabinieri Fra Leggi la notizia su liberoquotidiano

Annucci43528281 : RT @chilhavistorai3: Delitto di Arce: Oggi l’udienza preliminare al Tribunale di Cassino (#Frosinone) per l'omicidio di Serena Mollicone. I… - sonoViolet : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Serena Mollicone, quinto indagato: è un altro carabiniere #mollicone - sonoViolet : RT @Agenzia_Ansa: Omicidio #Mollicone, il quarto indagato è un carabiniere -