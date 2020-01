MSC Crociere, le vacanze fuori stagione diventano un business (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I mesi di aprile e maggio sono sempre più scelti dagli italiani per un break con i propri amici o con la famiglia per spezzare la quotidianità lavorativa in attesa delle vacanze estive. “La destagionalizzazione della vacanza è un trend che ormai è partito da tempo, ma nel 2019 e nel 2020 abbiamo registrato un particolare picco di prenotazioni con un incremento del 20% rispetto al passato” ha sottolineato Leonardo Massa, Country Manager di MSC Crociere. “Le persone sono alla ricerca di una formula di vacanza non eccessivamente costosa e la formula delle Crociere nel Mediterraneo risponde perfettamente a questa esigenza. Le nostre navi partono da 15 porti in tutta Italia, quindi è possibile scegliere quello più vicino alla propria città di residenza per riuscire a scoprire i luoghi più belli del Mare Nostrum senza mai dover rifare e disfare le valigie”. Secondo una ricerca di MSC ... Leggi la notizia su ildenaro

