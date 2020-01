Mercato Lazio, Escalante è biancoceleste. Appuntamento a giugno (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mercato Lazio, Escalante ha firmato il contratto che lo lega ai biancocelesti per i prossimi quattro anni. Arriverà a giugno Prima mossa della Lazio in questo Mercato. Si tratta di un colpo in prospettiva, ed è quello di Gonzalo Escalante. Il giocatore, scrive La Gazzetta dello Sport, è arrivato lunedì nella Capitale per svolgere il classico iter. Visite mediche e firma sul contratto per siglare l’accordo valido per i prossimi quattro anni, alla presenza del suo agente. Acquisto a parametro zero da parte di Igli Tare, che potrà contare sul calciatore dalla prossima annata. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

