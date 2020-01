Medvedev lascia: cosa sta succedendo in Russia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il governo Medvedev ha rassegnato le dimissioni dopo il discorso del presidente Vladimir Putin all’Assemblea federale, marcando l’inizio ufficiale dell’importante e obbligatoria fase di transizione che da qui al 2024 dovrà garantire al sistema di potere post-eltsiniano capacità di adattamento e sopravvivenza al suo creatore, in maniera tale da garantire alla Russia prosperità e grandezza negli anni a venire. cosa succede adesso Putin ha voluto immediatamente sfatare le indiscrezioni, soprattutto di provenienza occidentale, che lo vorrebbero interessato ed intenzionato a monopolizzare la presidenza anche dopo la scadenza del secondo mandato. L’attuale assetto costituzionale, infatti, pone il limite dei due mandati ma i detrattori di Putin sostengono che sarebbe in sede di discussione una modifica di tale clausola per permettergli di concorrere anche alle future ... Leggi la notizia su it.insideover

