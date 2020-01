Materie prime critiche: da ENEA tecnologie innovative e buone pratiche per il recupero del fosforo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Oltre 20 tra tecnologie e buone pratiche, ma anche nuove norme, analisi di mercato e strategie di comunicazione per l’elaborazione di un piano di sostenibilità a lungo termine. Sono i primi risultati della Piattaforma Nazionale del Fosforo promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e gestita da ENEA con l’obiettivo di favorire l’uso efficiente delle risorse di questa materia prima critica e di limitarne la dipendenza dalle importazioni. A quasi un anno dall’avvio dell’iniziativa, ENEA ha raccolto le adesioni di oltre 60 organizzazioni appartenenti ai 4 settori chiave (Istituzioni, Ricerca e Formazione, Società civile, Imprese e associazioni di categoria) attive in tutte le fasi del ciclo di vita del fosforo al fine di chiudere il ciclo su tutta la catena del valore in coordinamento con le politiche europee. Gli studi hanno evidenziato la ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

