Lorella Cuccarini sul problema di Alberto Matano: “Non so perchè…” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La vita in diretta, Lorella Cuccarini svela: “Ecco cosa fa Alberto Matano quando è senza voce” Settimana non facilissima quella in corso per Alberto Matano, che due giorni fa ha aperto La vita in diretta con Lorella Cuccarini rivelando di non sentirsi troppo bene a causa di un brutto raffreddore e un principio di febbre. E dopo i ringraziamenti fatti ieri al pubblico per via dei numerosi rimedi ‘fatti in casa’ che gli sono stati inviati tramite i social, anche nella puntata di oggi de La vita in diretta Alberto Matano ha parlato del suo piccolo malanno. Anzi, a farlo in realtà è stata Lorella Cuccarini che, tra gli applausi del pubblico, con la sigla ancora in sottofondo, raggiungendo il centro dello studio assieme al collega, nei primi secondi della diretta ha rivelato: “Prima della trasmissione Alberto mangia una caramella. Non so perchè lo fa sempre due ... Leggi la notizia su lanostratv

