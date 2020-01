L’ISEE precompilato e i problemi dei maggiorenni in famiglia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Italia Oggi spiega nell’edizione odierna che per l’accesso all’ISEE precompilato le famiglie possono avere problemi se hanno figli maggiorenni in famiglia: per l’accesso occorre premunirsi della loro delega e indicare, per ognuno di loro, il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria con relativa data di scadenza. E non è tutto; fatto ciò, occorre poi affrontare la lotteria del doppio riscontro per ciascuno di loro: il primo di reddito, indicando un dato del modello 730 o Redditi di due anni precedenti; il secondo di patrimonio mobiliare, indicando il saldo al 31 dicembre di due anni precedenti di uno dei depositi o c/c. Se tutto corrisponde, si accede alla pre-compilata: una Dsu parzialmente preconfezionata con i dati di Inps, agenzia entrate, catasto e dei rapporti finanziari (saldi e giacenze medie). La Dsu precompilata è l’attesa novità di quest’anno. In teoria ... Leggi la notizia su nextquotidiano

