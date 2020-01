L’Iran verso l’isolamento, accordo nucleare a rischio. Pressing di Gran Bretagna, Francia e Germania (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'Iran che affronta le proteste di piazza rischia di vedere la fine dell'accordo sul nucleare, che dal 2015 lo aveva rimesso sulla scena diplomatica internazionale, e diventa nuovamente una minaccia atomica. Gran Bretagna, Francia e Germania hanno annunciato di voler lanciare il meccanismo di risoluzione delle dispute, come previsto dall'accordo sul nucleare iraniano del 2015, per contestare alla Repubblica islamica le violazioni della stessa intesa. "Siamo rimasti senza altra scelta, visto le azioni dell'Iran", che avviare il processo di disputa, si legge in un comunicato congiunto dei tre Paesi europei firmatari dell'accordo, aggiungendo che Teheran "non sta adempiendo agli impegni" sottoscritti nel 2015. Il meccanismo di risoluzione delle dispute prevede l'istituzione di una commissione congiunta che verifichi i motivi di insoddisfazione dell'uno e dell'altro contraente rispetto agli ... Leggi la notizia su ilfogliettone

ilfogliettone : L'Iran verso l'isolamento, accordo nucleare a rischio. Pressing di Gran Bretagna, Francia e Germania -… - mariavenera2 : RT @RagazzidiTehran: Bene gli #E3 che aprono una procedura d'infrazione verso l'#Iran per violazione del #JCPOA. #Teheran voleva la botte p… - LucioMalan : RT @RagazzidiTehran: Bene gli #E3 che aprono una procedura d'infrazione verso l'#Iran per violazione del #JCPOA. #Teheran voleva la botte p… -