Latina | Arianna Briasco morta a sedici anni per overdose | tre spacciatori in carcere

Il primo collegio penale ha ascoltato alcuni testimoni nel processo su Arianna Briasco, morta a sedici anni per overdose da eroina. Tre gli imputati che secondo la Procura di Latina avrebbero venduto le dosi fatali alla giovane. I genitori di Arianna, assistiti dagli avvocati, si sono costituiti parte civile.

