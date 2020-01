I server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 11.40 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di aggiornamenti per il popolare Fortnite che si appresta a ricevere l'update 11.40 nella giornata di oggi.Epic Games ha comunicato attraverso Twitter che i server saranno offline a partire dalle ore 10 italiane per la manutenzione programmata.Si dovrebbe tornare a giocare intorno all'ora di pranzo, anche se non sappiamo con precisione cosa introdurrà il nuovo aggiornamento.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

supermanx98 : se qualcuno vuole fare server privati in coppia con me mi contatti #Fortnite - Lorenzo71471523 : LIVE FORTNITE ITA SERVER PRIVATI PER TUTTI !cash - Fortnitekaneki1 : Fortnite Server Privati Per Tutti -